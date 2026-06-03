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13.00 น. หลายพื้นที่ กทม.ฝนเล็กน้อย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ ( 3 มิ.ย.) เวลา 13.00 น. กทม.ฝนเล็กน้อย เขตบางแค ตลิ่งชัน บางซื่อ จตุจักร สายไหม เคลื่อนตัวทิศเหนือ