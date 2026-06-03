"พนัส"ซัดคนตัดงบปฏิทินประกันสังคม จำให้ขึ้นใจบัญชีชำระแค้นกำลังมาแล้ว

นายพนัส ไทยล้วน ผู้นำแรงงาน อดีตกรรมการ (บอร์ด)ประกันสังคม 8 สมัย โพสต์ระบุว่า “ทำความเข้าใจก่อนนะน้องๆ ว่า ปฏิทินราคาแผ่นละ 10 บาทเท่านั้น น้องๆ ที่เป็นผู้ประกันตนถามผมว่า ผมไม่เคยป่วยหรือใช้สิทธิใดๆ จากประกันสังคมมาตลอด 5 ปีนี้ ผมจ่ายเดือนละ 500 บาท ปีละ 6,000 บาท ประกันสังคมคืนกำไรเป็นปฏิทินให้กับผม ในราคาแผ่นละ 10 บาทเท่านั้น มันยังตัดออกไป ผมจะจำพวกมันไว้ผมฝ่าตีนเลย
ผมบอกว่า เออก็จำให้ดีๆ ก็แล้วกันว่า ใครทำเรา ผมยังบอกต่อไปว่า เราน่าจะทำปฏิทินแจกให้กับผู้ประกันตนทุกคน ปีละ 1 ครั้ง ค่าใช้จ่ายคนละ 10 บาท ไอเดียนี้คิดว่า ถ้าทีมเรา ได้รับเลือก น่าจะต้องริเริ่ม อย่างน้อยผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่อยู่ในโรงงาน 10 ล้านคน แถมแจกให้ถึงมือง่ายด้วย
ไม่เป็นไร จำไว้ จำให้ดีๆ ยังให้ขึ้นใจ บัญชีชำระแค้นกำลังมาแล้ว มันอยากเป็นศัตรู
ก็ได้ ไม่เป็นไรมันยากเย็นตรงไหนเลย
ในส่วนตัวไม่เคยหวั่นไหวกับเสียงนกเสียงกาเลย ถ้าทำในสี่งทีถูกต้องยึดหลักของผู้นำ
"สิงโตเดินหน้า ไม่เคยหันมามองเวลาหมาเห่า"