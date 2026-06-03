สภากาชาดไทยขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ"พระราชินี"

สภากาชาดไทยขอเชิญพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ 3 มิถุนายน 2569 ในโครงการ "ร้อยดวงใจให้โลหิต เทิดไท้ 48 พรรษา องค์ราชินี" ตลอดเดือนมิถุนายน 2569
ใกล้ที่ไหนบริจาคที่นั่น
- ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์
- หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) ๗ แห่ง
- ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ทั่วประเทศ
- โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ ทั่วประเทศ
ใกล้ที่ไหนบริจาคที่นั่น
- ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์
- หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) ๗ แห่ง
- ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ทั่วประเทศ
- โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ ทั่วประเทศ