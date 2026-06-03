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"ชัชชาติ"เปิดตัวป้ายหาเสียงแคมเปญใหม่ "เอ้า…เปิด"ที่ลิฟต์สยามสแควร์วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เปิดตัวป้ายหาเสียงแคมเปญใหม่ "เอ้า…เปิด" ณ บริเวณลิฟต์สยามสแควร์วัน โดยเป็นการพลิกโฉมป้ายหาเสียงให้เป็นพื้นที่แสดงงานศิลปะร่วมกับศิลปินชื่อดังเพื่อตีความนโยบายเมือง ลดความเกะกะรกรุงรัง ย้ำจุดเด่นประหยัดงบและไม่รบกวนทางเท้า