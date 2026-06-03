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ทบ.ยิงสลุตหลวง 21 นัด เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา“พระราชินี”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กองทัพบกยิงสลุตหลวงจำนวน 21 นัดเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ท้องสนามหลวง