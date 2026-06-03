เตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิ 4-21 มิ.ย.

วันนี้ (3 มิ.ย.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้มีความจำเป็นตัวจริงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมที่ไม่ได้ถูกทบทวนมานานหลายปี
ขอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ อยู่แล้ว ทำการยืนยันสิทธิตั้งแต่ 4 - 21 มิถุนายน 2569 โดยจะมีการประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย กทม. เมืองพัทยา และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดำเนินการสำรวจผู้ตกหล่นจากครั้งก่อน และดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตามสิทธิให้เข้าถึงการดูแลจากโครงการฯ