กรมศุลกากรตรวจยึด“การ์ดเกม One Piece OP-16 ”มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

กรมศุลกากร โดยด่านศุลกากรสะเดา : Sadao Customs House ดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ความรับผิดชอบของด่านฯ โดยขณะตรวจสอบพื้นที่ความรับผิดชอบบริเวณด่านพรมแดนสะเดาฝั่งอาคารผู้โดยสารขาเข้า พนักงานศุลกากรสังเกตเห็นกล่องกระดาษจำนวนหนึ่งวางอยู่ใกล้กับประตูรั้ว จึงเข้าทำการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบพบการ์ดเกม One Piece OP-16 จำนวน 30 กล่อง มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ไม่มีผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
กรณีดังกล่าวเป็นความผิดฐานนำของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงได้ทำการยึดของทั้งหมดไว้เป็นของกลาง และนำส่งด่านศุลกากรสะเดา ดำเนินคดีตามกฎหมาย