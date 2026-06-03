ปธ.องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก ปลา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา"พระราชินี"

วันที่ 3 มิถุนายน 2569 เวลา 07.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ ประธานองคมนตรี ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่โคและปล่อยโค จำนวน 1 คู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวเกษตรกร นางแพรวพรรณ ยุบลเลิศ บ้านเลขที่ 25
หมู่ที่ 8 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร กับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่กรงนกปล่อยนกเขาชวา จำนวน 49 ตัว กลับคืนสู่ธรรมชาติ และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ตู้ปลา ตัดแถบแพรตู้ปลา ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 1,000,000 ตัว ซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลากระแห ปลาสร้อยขาว ปลายี่สก ปลาโพง ปลาชะโอน ปลาเทโพ และปลาแก้มช้ำ ลงแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้เจริญเติบโตเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศต่อไป