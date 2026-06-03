รฟท.เปิดเดินขบวนรถพิเศษนำเที่ยวรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันนี้ (3 มิ.ย.) นายเอก สิทธิเวคิน รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดเดินขบวนรถพิเศษนำเที่ยวรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 4 รอบ (48 พรรษา) 3 มิถุนายน 2569 เส้นทางกรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเดินทางน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมสัมผัสเสน่ห์แห่งการเดินทางย้อนวันวานไปกับขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์
สำหรับขบวนรถที่นำมาให้บริการในครั้งนี้ คือ รถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์รุ่นแปซิฟิค หมายเลข 824 และ 850 ซึ่งเป็นรถจักรไอน้ำรุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผลิตโดยบริษัท นิปปอน ชาร์เรียว จำกัด ประเทศญี่ปุ่น โดยการรถไฟฯ จะนำออกให้บริการแก่ประชาชนในวันสำคัญของทุกปี เพื่ออนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์ด้านระบบรางของไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟต่อไป