บขส.ตอบรับนโยบาย รบ.เข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส”ลดค่าครองชีพ ปชช.

บริษัท ขนส่ง จำกัด (BKS) ตอบรับนโยบายรัฐบาล ร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” ลดค่าครองชีพประชาชน เริ่มใช้สิทธิได้แล้ววันนี้ (1 มิ.ย.2569)
1.ผู้โดยสารสามารถใช้สิทธิโครงการฯ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ซื้อตั๋วโดยสาร BKS ตั้งแต่ 1 มิ.ย. – 30 ก.ย.2569 ช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น. ณ ช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารเท่านั้น
2.กรณีค่าโดยสารเกินจากสิทธิโครงการฯ ที่รัฐบาลจ่ายให้ สามารถจ่ายส่วนต่าง เป็นเงินสด หรือใช้วงเงินในแอปฯ เป๋าตัง จ่ายก็ได้
3.ซื้อตั๋วโดยสารได้ทุกเส้นทาง ทุกมาตรฐานรถโดยสาร
4.สามารถใช้ร่วมกับสิทธิส่วนลดค่าโดยสารของสมาชิก BKS Member ได้ 5 – 10%
5.หากไม่ได้เดินทางเอง ให้แจ้งชื่อ พร้อมเลขบัตรประชาชนผู้ที่จะเดินทางได้ตอนซื้อตั๋วโดยสาร
6.เมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณี
7.รีบมาใช้สิทธิฯ เดินทางกับ BKS ไม่ว่าจะไปท่องเที่ยว หรือเดินทางกลับบ้าน.... สะดวก ปลอดภัย ถึงที่หมายชัวร์