สปส.เปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2569 เพื่อร่วมเลือกผู้แทนในการเลือกตั้งวันอาทิตย์ 27 กันยายน 2569
- ผู้ประกันตน ลงทะเบียนผ่านแอป SSO Plus หรือระบบ e-Self Service
- นายจ้าง ลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service
- ทำรายการออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ www.sso.go.th
ลงทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ
• 1–30 มิถุนายน 2569 เปิดวันและเวลาราชการ
• 1–15 กรกฎาคม 2569 เปิดทุกวัน เวลา 08.30–16.30 น.
ก่อนลงทะเบียนออนไลน์ ควรยืนยันตัวตนผ่านแอป ThaiD ให้เรียบร้อย สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1506 กด 9 หรือเบอร์ 02 -9562929