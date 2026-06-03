"เทพไท"เชื่อ รบ.ไม่กล้าเปิดด่านแน่ ชี้ถ้าเปิดด่านเมื่อไหร่เท่ากับฆ่าตัวตาย

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อนุทินเปิดด่านกัมพูชา เท่ากับฆ่าตัวตาย
สำหรับประเด็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งยืดเยื้อมาเป็นเวลายาวนาน มีการปั่นกระแสกันเป็นรายวัน มีการนำประเด็นที่สื่อโซเชียลปั่นกระแสมาขยายผล ทั้งในสื่อหลักและสื่อโซเชียล รวมไปถึงในหมู่อินฟลูเอ็นเซอร์และประชาชนทั่วไป จนทำให้เกิดความตื่นตระหนก ความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา นำมาซึ่งความหวาดผวา ความเกรงกลัวต่อสถานการณ์ว่า อาจจะลุกลามยืดเยื้อไปอย่างไม่จบสิ้น
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เมื่อสื่อนำมาขยายผล หรือเผยแพร่จนเป็นที่สนใจของประชาชน จึงทำให้สื่อหลายสำนัก หยิบยกประเด็นความขัดแย้งไทยกับกัมพูชา มาเสนอกันอย่างต่อเนื่องทุกวัน และได้รับความนิยมหรือมีเรตติ้งสูงมาก จนทำให้ประชาชนคนไทยมีความหวั่นวิตก ใน 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ
1.สงครามไทยกับกัมพูชา จะเกิดรอบ3 หรือไม่ ซึ่งเห็นจากความขัดแย้งบริเวณชายแดน จากคลิปข่าวจากสื่อโซเชียล ที่ฝ่ายทหารกัมพูชาได้ถ่ายคลิปและนำมาเผยแพร่ มีการขุดคูเลต มีการทำบังเกอร์ มีการปรับกำลังพล มีการประชิดชายแดน มีการเคลื่อนไหวทางการทหาร มีการยั่วยุ มีการยิงปืนเป็นประจำ ทำให้ฝ่ายทหารไทยต้องตั้งรับ มีการตอบโต้ไปบ้าง มีการทำรั้วเขตแดน มีการวางรั้วลวดหนาม มีการตรึงกำลังพร้อมตอบโต้
ส่วนฝ่ายกัมพูชาได้มีการรุกล้ำเข้ามาในบางส่วน จับประชาชนคนไทย สร้างค่ายทหารชายแดน สร้างพระพุทธรูป สารพัดของความเคลื่อนไหวที่ชายแดน จึงมีการตั้งคำถามว่า เมื่อสถานการณ์ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น จะมีสงครามรอบที่3หรือไม่
2.เรื่องการเปิดด่านชายแดน ซึ่งมีสื่อหลายสำนัก และสื่อโซเชียลปั่นกระแส มีคลิปปล่อยข่าวว่า มีการเปิดจุดผ่านแดนหลายจุด จนทำให้กองทัพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต้องออกมาชี้แจงและปฏิเสธเป็นพัลวันว่า ข่าวที่ออกมาเป็นเฟคนิวส์ เป็นข่าวปลอม เป็นข่าวปล่อย ซึ่งเรื่องการเปิดด่านชายแดนนั้น ถ้าท่าดูท่าทีของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ปราศรัยในช่วงหาเสียงว่า ถ้ารัฐบาลเปิดด่าน ก็เท่ากับเป็นหมา
จึงเชื่อว่ารัฐบาลอนุทินไม่มีทางจะเปิดด่านเลย เพราะถ้าเปิดด่านเมื่อไหร่ ก็จะได้รับเสียงต่อต้านจากประชาชน และถูกประณามว่า เป็นหมาตามที่นายอนุทินเคยประกาศไว้ทันที และนายอนุทินก็รู้ดีว่า การได้มาซึ่งคะแนนเสียงส่วนหนึ่ง มาจากกระแสชาตินิยม กระแสรักชาติ ที่นายอนุทินสร้างขึ้นมา ในช่วงการเป็นรัฐบาลอนุทิน1 และในช่วงที่เป็นรัฐบาลรักษาการ รวมไปถึงในช่วงหาเสียง ก็มีท่าทีแข็งกร้าว จะไม่ยอมให้กัมพูชารุกรานประเทศไทยเด็ดขาด
เพราะฉะนั้นเรื่องการเปิดด่าน เชื่อว่ารัฐบาลอนุทินคงไม่ฆ่าตัวตายแน่นอน ไม่ว่าจะมีการปั่นกระแสกันอย่างไร หรือมีการวิเคราะห์สถานการณ์ว่า อาจจะมีการเปิดด่าน มีการปล่อยข่าวกันเป็นรายวันรายสัปดาห์ก็ตาม
แต่ในฐานะที่เป็นผู้สังเกตการณ์ทางการเมือง เห็นว่า รัฐบาลไม่กล้าเปิดด่านอย่างแน่นอน ถ้ารัฐบาลชุดนี้เปิดด่านเมื่อไหร่ เท่ากับฆ่าตัวตายทางการเมืองทันที