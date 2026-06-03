กรมอุทยานฯ ยกเว้นค่าเข้าอุทยานฯ - ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ 3 มิ.ย.

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศมอบของขวัญครั้งใหญ่ให้แก่ประชาชนชาวไทย โดยการยกเว้นค่าบริการเข้าพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติทุกแห่งทั่วประเทศ รวมถึงยกเว้นค่ายานพาหนะ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2569 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และกระตุ้นความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี บรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงเป็นการมอบความสุขให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยในวันหยุดมหามงคลนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ จึงได้ประกาศยกเว้นค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ ทุกแห่งทั่วประเทศ สำหรับบุคคลสัญชาติไทย รวมถึงยกเว้นค่ายานพาหนะทุกประเภทที่ขับขี่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์อีกด้วย
นายอรรถพล กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดให้เข้าชมฟรีในครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสพาครอบครัวเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจและศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศอันสมบูรณ์ ทั้งในส่วนของอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทั้งทางบกและทางทะเล เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตลอดจนสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติที่เป็นแหล่งรวมพรรณไม้มีค่าทั่วประเทศ
พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ยังได้เน้นย้ำถึงแนวทางการปฏิบัติตนของนักท่องเที่ยว โดยขอความร่วมมือให้ทุกคนร่วมกันท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการงดนำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและกล่องโฟมเข้ามาในเขตพื้นที่อุทยานฯ อย่างเด็ดขาดเพื่อลดปริมาณขยะ พร้อมทั้งช่วยกันรักษาความสะอาด นำขยะกลับออกไปทิ้งด้านนอกหรือทิ้งในจุดที่จัดเตรียมไว้ นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยการไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นและสัตว์ป่า ไม่ให้อาหารสัตว์ป่าทุกชนิด และควรตรวจสอบสถานะการเปิด-ปิดแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานฯ แต่ละแห่งล่วงหน้า เนื่องจากบางพื้นที่อาจมีการปิดพักฟื้นฟูตามฤดูกาล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่นักท่องเที่ยว และร่วมกันรักษาผืนป่าอันเป็นสมบัติของชาติให้คงอยู่สู่อนุชนรุ่นหลังต่อไป