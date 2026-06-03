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เปิดตลาดทองคำร่วง 500 บ. รูปพรรณขายออก 70,100 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.13 น.ครั้งที่ 1 ปรับลง 500 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 69,300.00 บาท รับซื้อบาทละ 69,100.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 70,100.00 บาท รับซื้อบาทละ 67,719.72 บาท