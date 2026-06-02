นายกฯ เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ"พระราชินี"

วันนี้ (2 มิ.ย.) เวลา 17.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 69 ภายใต้ชื่องาน “บรมขัตติยราชนารี คู่บารมีศรีแผ่นดิน” ณ บริเวณ Fashion Hall ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 2-7 มิถุนายน 2569
การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้มาร่วมชื่นชมพระบารมี และเรียนรู้พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่า ผ่านสื่อการจัดแสดงต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถ และพระจริยวัตรอันงดงาม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า ในการร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป