อุทยานฯ เขาใหญ่ ชี้แจงกรณีเกิดเหตุรถชนเก้งบริเวณ ถ.หลวงหมายเลข 3077

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขอชี้แจงกรณีเกิดเหตุรถชนสัตว์ป่า (เก้ง) บริเวณถนนหลวงหมายเลข 3077 เส้นทางปราจีนบุรี - เขาใหญ่ ขอเรียนว่า จุดเกิดเหตุดังกล่าวอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติ จึงไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในการควบคุมความเร็วของยานพาหนะ และที่ผ่านมาไม่เคยมีรายงานการเกิดอุบัติเหตุรถชนสัตว์ป่าในบริเวณดังกล่าวมาก่อน
ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้ประสานเพื่อขอความอนุเคราะห์ไปยังทางหลวงชนบทพิจารณาติดตั้งป้ายแจ้งเตือนผู้ใช้เส้นทางให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่
จึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ ลดความเร็วในพื้นที่เสี่ยง และสังเกตสัตว์ป่าที่อาจออกมาบริเวณแนวถนน เพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้เดินทางและสัตว์ป่า