นายกฯ มอบ พณ.-กษ.เร่งเจรจามาเลเซีย กรณีมีประกาศมาตรการควบคุมนำเข้ากุ้งไทยชั่วคราว

วันนี้ (2 มิ.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีข้อสั่งการในที่ประชุม ครม.ให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งเจรจากับทางการมาเลเซีย กรณีที่มีประกาศมาตรการควบคุมการนำเข้ากุ้งจากไทย 5 สายพันธุ์เป็นการชั่วคราว ซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.69 เพื่อหาทางออกที่ไม่กระทบความสัมพันธ์ทางการค้าและไม่ให้เป็นภาระของเกษตรกรไทย พร้อมเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบ ป้องกันราคากุ้งหน้าฟาร์มตกต่ำ และเร่งเปิดตลาดสำรองทดแทน
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว ก่อนอัตราภาษีปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในช่วงวันที่ 24 กรกฎาคมนี้ พร้อมเน้นย้ำการรักษาผลประโยชน์ของประเทศให้ได้มากที่สุด