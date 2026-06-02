MRT เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เริ่ม 1 มิ.ย.-30 ก.ย.

เพจทางการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โพสต์ระบุว่า ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” สามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2569 ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานีของรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 4 สาย ได้แก่ MRT สายสีน้ำเงิน ,MRT สายสีม่วง ,MRT สายสีเหลือง ,MRT สายสีชมพู ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. ซึ่งรัฐบาลจะร่วมจ่ายค่าโดยสารในสัดส่วน 60% และประชาชนชำระเอง 40% โดยรัฐสนับสนุนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน ตลอดระยะเวลาโครงการ 4 เดือน
ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Ticket) เพื่อเดินทางภายในระบบรถไฟฟ้า MRT ได้ โดยมีขั้นตอนการใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ดังนี้
1. เข้าเมนู “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40”
2. เลือกสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์
3. สแกน QR ที่เจ้าหน้าที่สถานีเพื่อชำระค่าโดยสาร
4. ตรวจสอบยอดเงิน กดปุ่มยืนยันการชำระเงิน และใส่รหัส PIN
5. รับตั๋วโดยสาร เพื่อนำไปใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT
สำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ทุกสาย สามารถใช้สิทธิ์โครงการดังกล่าวได้ โดยซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียว ประเภทบุคคลทั่วไป และผู้สูงอายุ ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทุกสถานี