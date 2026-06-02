นายกฯ ร่วมรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศ หนุนไทยสู่เจ้าภาพ WorldPride 2030

วันนี้ (2 มิ.ย.) เวลา 10.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รับการติดเข็มกลัด Road to Bangkok WorldPride 2030 จากคณะผู้แทน Pride City Network เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม เนื่องในเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจ Pride Month และการสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน WorldPride 2030
ทั้งนี้ กิจกรรมที่จะจัดขึ้นตลอดช่วงเดือนมิถุนายนนี้ สะท้อนความพร้อมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้เกิดในประเทศไทยอย่างจริงจัง และร่วมกันสร้างสังคมที่โอบรับทุกความแตกต่างหลากหลายทางเพศ พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงาน WordPride ในปี 2573 (ปี ค.ศ. 2030)