"อนุทิน" ลั่น! ไม่มีใครอยู่เหนือ กม.หลัง "เสรีพิศุทธ์" บุกทวงคืนเขากระโดง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ทวงคืนเขากระโดงและบุกไปถึงหน้าบ้าน นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดจังหวัดบุรีรัมย์ ว่า ทุกคนก็มีสิทธิ์ทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อ ทั้งเรื่องเขากระโดงก็ดี เรื่องฮั้ว สว. ก็ดี ก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้ว คำพิพากษาทั้งหลายถ้าออกมาทุกคนก็ต้องปฏิบัติตาม ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย ไม่มีใครฝ่าฝืนกฎหมายได้
เมื่อถามว่ากระทรวงคมนาคมได้รายงานความคืบหน้าเรื่องของการทวงคืนทีละแปลงหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นเรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ต้องมีการรายงานกระทรวงคมนาคม ส่วนของกระทรวงมหาดไทย และกรมที่ดิน ก็ได้มีการรายงานมาโดยตลอด ไม่ได้ผูกพัน คำพิพากษาที่คนบางคนพยายามพูดแล้วไปชี้นำ ให้สาธารณะได้เชื่อถือ "คำพิพากษาผูกพันเป็นรายแปลง ซึ่งคำพิพากษาที่ออกมานั้นคือชาวบ้านฟ้อง การรถไฟให้ออกโฉนด แล้วศาลบอกว่าไม่ให้ออกโฉนด แล้วไปทึกทักว่าแปลงอื่นเถื่อนไปหมดก็ไม่ใช่ การรถไฟต้องมาฟ้องเป็นรายแปลงไป ซึ่งดำเนินการอยู่ และศาล ได้มีคำวินิจฉัย ทุกคนก็ต้องปฏิบัติตาม ไม่มีใครฝ่าฝืนได้เป็นอันขาด