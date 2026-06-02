โฆษก กห.โต้กัมพูชา กล่าวหาไทยรุกอธิปไตยสร้างพระพุทธรูป ยืนยันสร้างในเขตไทย

พล.ร.ต.สุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ยื่นหนังสือประท้วง อ้างไทยละเมิดอธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา ก่อสร้างพระพุทธรูปอย่างน้อย 36 องค์ หลายพื้นที่จังหวัดพระวิหาร และอุดรมีชัย ติดตั้งเสาธง 2 ต้น ในจังหวัดพระวิหาร หลังการหยุดยิง เมื่อ 27 ธันวาคม 2568 ว่า กำลังตรวจสอบรายละเอียดที่ชัดเจนจากองทัพบก แต่ยืนยันว่า การดำเนินการใดๆในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นไปตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมที่ทำร่วมกับกัมพูชาทุกประการ และไทยไม่เคยละเมิด หรือทำผิดข้อตกลง ทั้งการวางกำลังทหาร วางแนวลวดหนาม และตู้คอนเทนเนอร์ เป็นไปตามข้อตกลง ย้ำว่า การประท้วงของกัมพูชาเป็นการสร้างภาพ และมีนัยยะทางการเมือง หวังสร้างกระแสกดดันให้ไทยเปิดการเจรจาในระดับต่างๆ เร็วขึ้น หลังจากไทยได้จัดการเลือกตั้งและมีรัฐบาลเรียบร้อยมาระยะหนึ่งแล้ว รวมทั้งกัมพูชาก็น่าจะพยายามเบี่ยงเบนประเด็นจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้วยการสร้างกระแสรักชาติ ซึ่งเป็นวิธีการรูปแบบเดิม ยืนยันว่า นโยบายของฝ่ายไทยยังไม่พร้อมเจรจา หากกัมพูชายังยั่วยุ ไม่มีประโยชน์ใดที่จะมีการเจรจา เนื่องจากบรรยากาศไม่เอื้ออำนวย
โฆษกกระทรวงกลาโหม ยืนยันว่า การสร้างพระพุทธรูปในพื้นที่ชายแดนไทยอยู่ในเขตอธิปไตยไทยอย่างแน่นอน ซึ่งมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ ไม่มีทางที่ไทยจะไปรุกล้ำหรือสร้างพระพุทธรูปในพื้นที่กัมพูชา รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญกำลังใจ เช่น การสร้างพระนาคปรก ในพื้นที่ช่องอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า การเคลื่อนไหวของกัมพูชาในหลายกรณีช่วงนี้ เพราะหน่วยงานในส่วนต่างๆ ของกัมพูชา พยายามแสดงบทบาทของตนเองให้ผู้บังคับบัญชาได้เห็น สะท้อนว่าเป็นช่วงที่กัมพูชาพยายามสร้างกระแสทางการเมือง