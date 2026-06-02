"ชัชชาติ" ชูนโยบายสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเชื่อมคลองประเวศฯ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่หาเสียงย่านลาดกระบัง เปิดเผยว่า ปัญหาน้ำท่วมหนักในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ลาดกระบังพึ่งพาการระบายน้ำผ่านคลองประเวศบุรีรมย์ ซึ่งมีข้อจำกัดด้านการระบายน้ำและสภาพคลองที่คดเคี้ยวกว่าจะระบายไปคลองพระโขนง ทำให้การระบายน้ำใช้เวลานาน
แนวทางแก้ไขในระยะต่อไปคือการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเชื่อมคลองประเวศบุรีรมย์ไปยังบึงหนองบอน เพื่อเร่งการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ควบคู่กับการสร้างเขื่อนและขุดลอกคลองตลอดแนว เชื่อจะช่วยลดผลกระทบทั้งในพื้นที่ลาดกระบัง สวนหลวง พัฒนาการ และพื้นที่ต่อเนื่องอื่นๆ
ทั้งนี้ หากได้รับโอกาสกลับมาบริหารกรุงเทพมหานครอีกสมัย จะเร่งผลักดันโครงการอุโมงค์ระบายน้ำ พร้อมพัฒนาโครงข่ายระบายน้ำในซอยและหมู่บ้านต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะหลังจากมีการปรับปรุงข้อบัญญัติที่เปิดทางให้กรุงเทพมหานครสามารถเข้าไปซ่อมแซมและดูแลถนนหรือระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ที่ถูกยกให้เป็นสาธารณะได้ ทำให้เข้าถึงและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ครอบคลุมกว่าเดิม
นอกจากนั้น ยังได้ติดตาม โครงการทางยกระดับลาดกระบัง ซึ่ง กรุงเทพมหานครได้แก้ไขปัญหาโดยเฉพาะโครงการทางยกระดับลาดกระบัง ซึ่งขาออกเปิดใช้งานแล้ว และเตรียมเปิดขาเข้าเพิ่มเติมในวันที่ 3 มิถุนายนนี้ คาดช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ทั้งการปรับปรุงถนนสายสำคัญ การตัดถนนเชื่อมต่อเส้นทางต่างๆ การก่อสร้างโรงพยาบาล รวมถึงโครงการศูนย์กีฬาขนาดใหญ่ในพื้นที่เคหะร่มเกล้า