ระทึก! พบระเบิด MK2 ซุกกองขยะหน้า ธ.กรุงไทย บางขุนนนท์

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางขุนนนท์ ได้รับแจ้งเหตุพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายวัตถุระเบิด บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ จึงเดินทางไปตรวจสอบ พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ EOD เพื่อเข้าเก็บกู้วัตถุดังกล่าว
ในที่เกิดเหตุ พบระเบิดชนิด MK 2 วางปะปนกับขยะ ซึ่งอยู่บริเวณริมถนน จากการสอบถามทราบว่าในช่วงเช้ามีเจ้าหน้าที่มาเก็บขยะ และพบวัตถุดังกล่าวปะปนอยู่กับขยะ จึงทำการแกะดู พบเป็นวัตถุระเบิดขนาด MK 2 จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการปิดกั้นบริเวณ ก่อนจะประสานเจ้าหน้าที่ EOD มาเก็บกู้วัตถุดังกล่าวออกไป
จากการสอบถาม เจ้าหน้าที่ รปภ. ของธนาคาร ทำให้ทราบว่าในจุดดังกล่าวเป็นที่ทิ้งขยะ รวมกันไว้ ก่อนในช่วงเช้าจะมีการมาดำเนินการคัดแยกและเก็บไป
ทั้งนี้ฝ่ายสืบสวน สน.บางขุนนนท์ จะทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณจุดใกล้เคียงเพื่อหาตัวผู้ที่นำวัตถุระเบิดดังกล่าวมาทิ้งไว้ คาดว่าการนำมาทิ้งจะเป็นการเกรงกลัวความผิด