"ไชยชนก" หวังเดินหน้า Thailand AI Passport ย้ำเจตนาสร้างประโยชน์ให้ประชาชน

นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงโครงการ Thailand AI passport ที่หลายภาคส่วนออกมาคัดค้าน จำเป็นจะต้องมีการทบทวนหรือไม่ ว่า ตนติดตามอยู่ตลอด ตั้งแต่มีการถามกระทู้สด พบว่ามีความคิดเห็นจากหลายส่วนที่เป็นความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ และเป็นความเห็นที่คิดว่าสามารถนำมาพัฒนาโครงการนี้ให้ดีขึ้นได้ พร้อมยืนยันว่าเป้าหมายและเจตนาของตน คือต้องการนำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้กับประชาชนได้ใช้ เพื่อพัฒนาประสิทธิผลของประชากรไทย จึงได้สั่งการให้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และปลัดกระทรวงฯ รวบรวมทุกอย่างมาใช้สำหรับการพัฒนา ฉะนั้นหากมีอะไรคืบหน้า จะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนจะมีการปรับปรุง TOR อย่างไรหรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า คิดว่าทุกอย่างที่สามารถนำไปทำให้ดีขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุด เราจะนำมาพิจารณาทั้งหมด
เมื่อถามว่า จะเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปโดยที่ไม่ต้องมีการทบทวนอะไรใช่หรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า ขอรวบรวมข้อมูลก่อน อะไรที่เป็นประโยชน์และทำให้ดีขึ้นก็จะพยายามทำทุกอย่างภายใต้อำนาจที่สามารถทำได้