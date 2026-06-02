สธ.ยันเฝ้าระวังโควิดต่อเนื่อง แม้พบสายพันธุ์ NB.1.8.1 ในไทย แต่ไม่แรง

นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ว่า ล่าสุดเราเจอสายพันธุ์ NB.1.8.1 เมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งกลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมที่เคยพบเจอในประเทศไทย โดยเบื้องต้นจะมีอาการลักษณะคล้ายๆ เดิม คือ ไอ เจ็บคอ และเป็นไข้ แต่จะมีอาการที่เด่นคืออาการเจ็บคอ ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ขอประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก เพราะเราจะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและรัดกุม
ส่วนภาพรวมเชื้อตัวนี้แพร่ระบาดได้รวดเร็วกว่าเดิมหรือไม่ และต้องเฝ้าระวังอย่างไร นายพัฒนา กล่าวว่า ในการดูแลตัวเองหากเป็นไข้ ไอเจ็บคอ ทางกระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยเป็นปกติ เพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปยังบุคคลที่อยู่ใกล้เคียง ฉะนั้นไม่ต้องตื่นตระหนก พร้อมมั่นใจว่าสาธารณสุขไทยสามารถดูแลได้
นายพัฒนา ยังกล่าวถึงลักษณะของอาการ ว่า ปัจจุบันยังไม่เห็นสัญญาณว่าจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น แต่เราก็ไม่ประมาท ซึ่งทางกรมควบคุมโรคได้มีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมาแล้ว พร้อมย้ำว่าทางกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ส่วนของวัคซีน ยังไม่จำเป็นต้องมีการดำเนินการอะไรเพิ่มเติม ส่วนโอกาสในการแพร่กระจายจะรวดเร็วเหมือนช่วงเชื้อโอไมครอนหรือไม่ นายพัฒนา กล่าวเพียงว่าเรื่องนี้ขอให้ทางแพทย์เป็นผู้ลงรายละเอียด