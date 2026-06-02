รัฐบาลยืนยันร้านค้า "ไทยช่วยไทยพลัส" ไม่โดนภาษีย้อนหลัง

นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การเปิดใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย พลัส วันแรกได้รับการตอบรับอย่างคึกคัก โดยข้อมูล ณ เวลา 13.00 น. ของวันที่ 1 มิถุนายน พบว่ามีประชาชนใช้สิทธิซื้อสินค้าและบริการสำเร็จแล้วจำนวน 2,894,994 คน มียอดใช้จ่ายสะสมรวม 587.99 ล้านบาท ผ่านร้านค้าปกติที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีร้านค้าบางส่วนที่ลังเลในการเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากกังวลเรื่องการถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง จึงขอยืนยันอย่างชัดเจนว่า ร้านค้าส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการเป็นร้านค้ารายเล็กและรายย่อย ซึ่งโดยทั่วไปมีรายได้รวมต่อปีไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องกังวลเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT
ทั้งนี้ การพิจารณาภาระภาษีของผู้ประกอบการ จะพิจารณาจากรายได้รวมตลอดทั้งปีจากทุกช่องทาง ไม่ใช่เฉพาะยอดขายที่เกิดขึ้นระหว่างเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย พลัส และรัฐบาลไม่มีนโยบายนำข้อมูลยอดขายจากแอปถุงเงินไปใช้เป็นเครื่องมือเรียกเก็บภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงตามที่มีการส่งต่อข้อมูลกันในสังคมออนไลน์
อย่างไรก็ตาม หากร้านค้ามียอดขายรวมจากทุกช่องทางถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ก็ยังมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามปกติเช่นเดียวกับผู้ประกอบการรายอื่น
สำหรับความคืบหน้าการลงทะเบียนร้านค้า ปัจจุบันมีร้านค้าที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ พร้อมกดยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการและเปิดให้บริการแล้ว จำนวน 853,004 ร้านค้า แบ่งเป็นร้านค้าเดิม 781,567 ร้านค้า และร้านค้าใหม่ 71,437 ร้านค้า
นอกจากนี้ ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกเกือบ 2 แสนราย โดยเป็นกลุ่มที่รอการกดยอมรับเงื่อนไขจำนวน 199,990 ร้านค้า และร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีก 3,620 ร้านค้า ขณะที่มีร้านค้าที่สามารถสร้างยอดขายผ่านระบบได้แล้วกว่า 418,844 ร้านค้า สะท้อนถึงการตอบรับโครงการจากภาคธุรกิจและประชาชนในวงกว้าง