นายกฯ ร่วมโปรโมตการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รับการติดเข็มกลัด Road to Bangkok WorldPride 2030 จากคณะผู้แทน Pride City Network เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม เนื่องในเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจ Pride Month และการสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน WorldPride 2030
สำหรับในปี 2569 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่าย ผลักดันเร่งยกระดับการพัฒนาเชิงนโยบายระดับจังหวัดและเมืองที่โอบรับสิทธิและความเท่าเทียมระหว่างเพศ และการสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน WorldPride 2030 โดยจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือภาคีในการขับเคลื่อนจังหวัดนําร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศฯ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ซึ่งได้รับการตอบรับจาก 57 จังหวัด 1 เมือง ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่สะท้อนให้เห็นว่าในระดับจังหวัด/เมือง พร้อมที่จะร่วมกันส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างจริงจัง
ทั้งนี้ กิจกรรมที่ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดขึ้นตลอดช่วงเดือนมิถุนายนนี้ (Pride Month) สะท้อนให้เห็นว่าทุกภาค ส่วนพร้อมที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้เกิดในประเทศไทยอย่างจริงจัง และร่วมกันสร้างสังคมที่โอบรับทุกความแตกต่างหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพร้อมสนับสนุนทุกกิจกรรมให้ประเทศไทยสามารถเป็นเจ้าภาพจัดงาน Word Pride ได้ ในปี 2573 (ปี ค.ศ. 2030)