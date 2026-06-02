คลังเห็นชอบตั้ง "เพ็ชร ชินบุตร" เป็นเลขาฯ กอช. คนใหม่

คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) มีมติ แต่งตั้ง ดร.เพ็ชร ชินบุตร ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติคนใหม่ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เริ่มทำงานเดือนมิถุนายน 2569 มุ่งหวังให้นำความเชี่ยวชาญด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาองค์กร ยกระดับการดำเนินงานของ กอช. ให้มีความเข้มแข็งทันสมัยตอบโจทย์การสร้างรากฐานความมั่นคงหลังเกษียณ
สำหรับ ดร.เพ็ชร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ด้านการบริหารเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์นานาชาติมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการวางแผนยุทธศาสตร์บริหารองค์กรและการจัดการนวัตกรรม โดยมีประสบการณ์ระดับมืออาชีพที่โดดเด่นในระดับแถวหน้าของประเทศในองค์กรระดับชาติหลายแห่งเคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์วอเตอร์ (EASTW) รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท จำกัด (MCOT) ผู้อำนวยการใหญ่สถาบันอาหาร (National Food Institute) และผู้อำนวยการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ กองทุนพัฒนาตลาดทุนไทย นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาในองค์กรภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง ทำให้ ดร.เพ็ชร เป็นผู้มีความเข้าใจในโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศ และความท้าทายของแรงงานนอกระบบ นำไปสู่การสร้างวินัยการออมผ่านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการจัดการกองทุนภาคประชาชน เพื่อสร้างระบบบำนาญภาคประชาชนของไทย
ทั้งนี้ เลขาธิการ กอช. จะรับผิดชอบการบริหารงานภายใต้ทิศทางยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการฯ มีภารกิจหลักที่สำคัญในการขยายฐานสมาชิกเชิงรุก มุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนสมาชิกการออมตั้งแต่เยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไป เพื่อสร้างหลักประกันในชีวิตกลุ่มแรงงานนอกระบบ อาทิ เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า และฟรีแลนซ์ ผู้ประกอบการอิสระรุ่นใหม่ ที่มีอยู่จำนวนมาก ให้เข้าสู่ระบบการออมเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างหลักประกันหลังเกษียณอายุ ยกระดับเทคโนโลยีและการบริการพัฒนาแพลตฟอร์มการออมและแอปพลิเคชัน กอช. ให้มีความทันสมัยและปลอดภัย เพื่อรองรับพฤติกรรมการออมของคนรุ่นใหม่และประชาชนในยุคดิจิทัล. การบริหารการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพกำกับดูแลนำเงินออมของสมาชิกให้เกิดผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสม ให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินและการออมแก่ประชาชนทั่วประเทศ และขับเคลื่อนนโยบาย "สลาก กอช." นำแรงจูงใจจากการเสี่ยงโชคมาเปลี่ยนเป็นเงินออมเพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการออมอย่างยั่งยืน