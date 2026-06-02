"ไชยชนก" ไม่ติดใจ "เสรีพิศุทธ์-ทนายอั๋น" บุกหน้าบ้าน

นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงกรณีที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย พร้อมด้วยนายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ ทนายอั๋น เดินทางไปที่บ้านพักของนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในพื้นที่ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องมีการรักษาความปลอดภัยที่บ้านเป็นพิเศษหรือไม่ ว่า ที่บ้านมีระบบรักษาความปลอดภัยเป็นปกติอยู่แล้ว ไม่ต้องมีอะไรเป็นพิเศษ
ถามว่ามองประเด็นนี้อย่างไรที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ และทนายอั๋น ไปพูดเรื่องเขากระโดงที่หน้าบ้าน นายไชยชนก กล่าวว่า จุดยืนเราเหมือนเดิม และมั่นใจในเอกสารสิทธิ์ที่มี ซึ่งไม่ใช่แค่เอกสารสิทธิ์ที่ทางครอบครัวของตนมี แต่ยังรวมถึงพี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์ทุกท่านที่โดนกล่าวหาด้วย แต่ในส่วนอื่นๆ ก็ไม่มีความเห็นอะไร
เมื่อถามว่ามองเป็นประเด็นทางการเมืองหรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า มองได้สองมุม ซึ่ง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ อาจจะเข้าใจและคิดจริงๆ ว่านี่เป็นเรื่องผิด และอยากจะทำสิ่งที่ถูกต้อง ขณะที่ในอีกมุมหนึ่งก็อาจเป็นเกมการเมือง ซึ่งตนไม่อาจทราบได้ แต่จุดยืนเราเหมือนเดิม
ส่วนจะต้องดำเนินการกฎหมายหรือไม่นั้น นายไชยชนก ระบุว่า ส่วนตัวไม่ติดใจ
เมื่อถามว่า เรื่องนี้ได้พูดคุยกับนายเนวิน ด้วยหรือไม่ นายไชยชนก ยอมรับว่า มีการพูดคุยกันนิดหน่อย ว่ามีโผล่ไปที่บ้าน แต่ก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไร