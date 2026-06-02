สมช.เดินหน้าโน้มน้าวผู้เห็นต่างเข้าสู่กระบวนการพูดคุย

นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวถึงการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ ว่า ในเรื่องรายละเอียดขอให้ไปคุยกับนายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ ซึ่งในขณะนี้ได้มีการเริ่มเดินหน้าไปบางส่วนแล้ว สำหรับการก่อเหตุจะทำให้การพูดคุยสะดุดหรือไม่ นายฉัตรชัย กล่าวว่า ในนโยบายยังคงดำรงความมุ่งมั่นในการพูดคุยสันติสุข ซึ่งได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในห้วงที่ผ่านมา
ส่วนจะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่กลุ่มผู้ก่อเหตุจะใช้ในการต่อรองหรือไม่ อยู่ที่เราจะพิจารณาว่าเขามีข้อเสนอใด ส่วนจะต่อรองอะไรหรือไม่ คงต้องไปพิจารณากันอีกครั้ง
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถี่เป็นเพราะหน่วยงานด้านความมั่นคงปิดล้อมตรวจค้นที่เข้มข้นใช่หรือไม่ นายฉัตรชัย ย้ำว่า อยากให้หัวหน้าคณะพูดคุยเป็นผู้ชี้แจง แต่เห็นว่า กลุ่มผู้เห็นต่างมีหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มที่ต้องการพูดคุย และกลุ่มที่ต้องการใช้ความรุนแรง เราต้องโน้มน้าวให้มาสู่กระบวนการพูดคุย ขณะเดียวกัน การบังคับใช้กฎหมายก็ยังคงดำเนินการ ยืนยันว่า ในส่วนของ สมช. ทำงานมาอย่างต่อเนื่อง และยอมรับว่าจะมีการประชุมคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในเร็ววันนี้ ขณะที่ สมช. ขอประเมินสถานการณ์ ก่อนที่จะเรียกประชุมใหญ่ เชื่อว่าสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครองยังคงรับมือได้