นายกฯ เรียกฝ่ายความมั่นคงหารือสถานการณ์ชายแดนใต้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางถึงทำเนียบรัฐบาล โดยมีภารกิจเรียกหลายฝ่ายเข้าหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี อาทิ นายยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ 2570
นอกจากนี้ เรียกหน่วยงานความมั่นคง พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ ปลัดกระทรวงกลาโหม นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เข้ามารายงานสถานการณ์ชายแดนใต้ และสถานการณ์น้ำมัน
ขณะที่ เลขาธิการ ศอ.บต.เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้เรียกเข้าพบเพื่อหารือถึงสถานการณ์ชายแดนใต้ และรายงานสถานการณ์น้ำมัน ส่วนที่มีการมองว่า ปัจจุบันเกิดเหตุค่อนข้างถี่ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การก่อเหตุในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการพุ่งเป้า จึงมองว่าระบบบัดดี้เป็นสิ่งสำคัญ