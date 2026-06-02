เตือนนายจ้าง/ผู้ประกันตน ใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน - Social Security Office ขอเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิเลือกตั้ง นายจ้าง หรือ ผู้ประกันตน ดำเนินการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2569 หากพบปัญหา ข้อมูลชื่อ–นามสกุล ไม่ตรงกับฐานข้อมูล เนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล และยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงต่อสำนักงานประกันสังคม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1506 กด 9 หรือ 02-956-2929
ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิของท่าน เพื่อร่วมกำหนดทิศทางกองทุนประกันสังคม และเพื่อให้ทุกเสียงมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งสำคัญ
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งได้ทันทีวันนี้ ผ่าน 3 ช่องทาง
- www.sso.go.th สำหรับนายจ้างและผู้ประกันตน
- แอปพลิเคชัน SSO Plus สำหรับผู้ประกันตน
- สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
ล่าสุดสำนักงานประกันสังคม ได้สรุปผลการลงทะเบียนเลือกตั้ง 69 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เวลา 18.00น.) มีผู้ร่วมลงทะเบียนใช้สิทธิรวมแล้วกว่า 45,789 ราย
พร้อมย้ำว่า ลงทะเบียนแล้ว ต้องไม่ลืมเช็กสิทธิ! โดยระบบจะเปิดให้ตรวจสอบสิทธิและสถานที่เลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป โดยผู้มีสิทธิสามารถลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 27 กันยายน 2569