ไม่รอด! รวบแล้วผู้ต้องขังแหกเรือนจำร่องห้า จ.พะเยา

กรมราชทัณฑ์ รายงานว่า ตามที่นายเดชรัตน์ หรือ น็อต ชูคำหอม อายุ 28 ปี ซึ่งต้องโทษในคดีมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์) ไว้ในครอบครอง มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองและพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต กำหนดโทษจำคุก 2 ปี 12 เดือน เหลือโทษจำคุก 1 ปี 6 เดือน 12 วัน ได้ก่อเหตุหลบหนีจากเรือนจำชั่วคราวบ้านร่องห้า ซึ่งผู้ต้องขังดังกล่าวมีอัตราโทษเหลือน้อยและเป็นนักโทษชั้นดี จึงได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเรือนจำออกฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรภายนอกเรือนจำ ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ใกล้พ้นโทษที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้ออกมาฝึกวิชาชีพ ปรับสภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สังคม สถานที่ในการควบคุมจึงไม่ได้มีความมั่นคงที่มีกำแพงสูงล้อมรอบเหมือนเรือนจำปิด เหตุเกิดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 15.00 นาฬิกา นั้น
กรมราชทัณฑ์ โดยเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้จับกุมผู้ต้องขังดังกล่าวได้เป็นที่เรียบร้อย โดยจับกุมตัวได้บริเวณหมู่บ้านปินเหนือ ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เมื่อเวลาประมาณ 04.00 นาฬิกา ของวันนี้ (2 มิถุนายน 2569) เบื้องต้นสาเหตุการหลบหนีเกิดจากปัญหาทางครอบครัว