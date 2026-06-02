กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศ 'ดี' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน-มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 17.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตประเวศ 23.7 มคก./ลบ.ม.
2. เขตยานนาวา 22.5 มคก./ลบ.ม.
3. เขตหนองจอก 22.4 มคก./ลบ.ม.
4. เขตบางคอแหลม 22.2 มคก./ลบ.ม.
5. เขตบางเขน 22.1 มคก./ลบ.ม.
6. เขตลาดกระบัง 21.8 มคก./ลบ.ม.
7. สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง 21.7 มคก./ลบ.ม.
8. เขตราชเทวี 21.5 มคก./ลบ.ม.
9. เขตปทุมวัน 20.5 มคก./ลบ.ม.
10. เขตคลองสามวา 20.3 มคก./ลบ.ม.
11. เขตสัมพันธวงศ์ 20.2 มคก./ลบ.ม.
12. สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม 20.2 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 17 - 22.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพตะวันออก 14 - 23.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพกลาง 13 - 21.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพใต้ 13 - 22.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนเหนือ 11.3 - 18.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนใต้ 14.1 - 18.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี