กทม.เผยยอดผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 18 คน - สก.50 เขต รวม 258 คน

วันนี้ (1 มิ.ย.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) สรุปผลการรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) และ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2569 โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 18 คน ได้แก่
ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี อิสระ หมายเลข 1
นายสมัย ละเลิศ อิสระ หมายเลข 2
นายพงษ์ศักดิ์ พัวพรพงษ์ อิสระ หมายเลข 3
นายประทีป วัชรโชคเกษม อิสระ หมายเลข 4
นายอนุชา บูรพชัยศรี พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 5
นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์ อิสระ หมายเลข 6
นายภาสพงศ์ ไชยวิริญะวาณิชย์ กลุ่มกรุงเทพบินได้ หมายเลข 7
นายวีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล อิสระ หมายเลข 8
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อิสระ หมายเลข 9
นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร พรรคประชาชน หมายเลข 10
นายประยูร ครองยศ อิสระ หมายเลข 11
พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช พรรคเศรษฐกิจ หมายเลข 12
นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล อิสระ หมายเลข 13
นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข อิสระ หมายเลข 14
นายโอฬาร ตั้งตราตระกูล อิสระ หมายเลข 15
นางสาวศรีรัฏน์ ช่างเพ็ชร อิสระ หมายเลข 16
นางสาวลลนา มงคลหัสดินทร์ อิสระ หมายเลข 17
นายสมชัย เจริญวรเกียรติ อิสระ หมายเลข 18
ส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้ง สก. 50 เขต รวมทั้งสิ้น 258 คน โดยมี 5 อันดับเขตที่ผู้สมัครมากที่สุด ดังนี้ คลองสามวา 10 คน, คันนายาว 9 คน, ภาษีเจริญ 9 คน, ยานนาวา 9 คน และ พญาไท 7 คน
