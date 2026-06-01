กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียน "นมวาริช" เป็น GI สินค้านมรายการแรก

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า วันดื่มนมโลก (World Milk Day) วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี โดยปี 2569 นี้ กรมฯ ขอร่วมส่งเสริมการบริโภคนมและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทย ประกาศขึ้นทะเบียน "นมวาริช" จากอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ของไทย และเป็น GI สินค้านมรายการแรก สะท้อนศักยภาพของนมโคคุณภาพจากแหล่งผลิตท้องถิ่น ช่วยยกระดับสินค้าชุมชน และเพิ่มมูลค่าทางการตลาด พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมดื่มนมไทยคุณภาพดีฉลองวันดื่มนมโลก เพื่อสุขภาพที่ดี ร่วมสนับสนุนเกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปพร้อมกั