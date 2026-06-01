ฝรั่งเศสจับมือสหราชอาณาจักรสกัดเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซีย คาดเป็นกองเรือลับ

กองทัพเรือฝรั่งเศส รายงานว่า มีปฏิบัติการร่วมกับสหราชอาณาจักร สกัดเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซีย ซึ่งเดินทางมาจากเมืองมูร์มันสค์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซีย คาดว่าเป็นส่วนหนึ่งของกองเรือลับ
ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส โพสต์บน X ระบุว่าเรือทากอร์(Tagor) ถูกตรวจค้นเมื่อวานนี้ (31 พ.ค.69) ในมหาสมุทรแอตแลนติก ถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ที่เรือเหล่านี้หลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ ละเมิดกฎหมายทะเล เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนสงครามในยูเครนมานานกว่า 4 ปี เรือเหล่านี้ที่ไม่เคารพกฎพื้นฐานที่สุดของการเดินเรือ ถือเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของทุกคน
สำนักงานกิจการทางทะเลแอตแลนติก เพิ่มเติมว่า เรือลำนี้ติดธงชาติแคเมอรูนอย่างไม่ถูกต้อง กำลังมุ่งหน้าไปเมืองลิมเบ ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลทางตะวันตกของแคเมอรูน จากการตรวจสอบพบว่า เรือบรรทุกน้ำมันลำนี้อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยมีการเปลี่ยนธงชาติหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายที่เรือทากอร์ส่งสัญญาณระบบระบุตัวตนอัตโนมัติ (AIS) คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะนั้นเรือกำลังแล่นอยู่บริเวณชายฝั่งนอร์เวย์และติดธงชาติมาดากัสการ์
