บุกตรวจ รร.นานาชาติย่านสุขุมวิท พบต่างด้าวชาวฟิลิปปินส์-เมียนมาร์ลอบทำงานเป็นครู 6 ราย

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีครูต่างชาติมาสอนโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ในโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิท จึงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน บูรณาการร่วมกับกองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน ลงพื้นที่ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบโรงเรียนนานาชาติดังกล่าว พบว่า มีการใช้ชาวต่างชาติมาเป็นอาจารย์สอนวิชาต่างๆ จำนวนมาก ซึ่งหลังจากตรวจสอบเอกสารรายบุคคลแล้ว พบคนต่างด้าวสัญชาติฟิลิปปินส์และเมียนมาร์ กระทำความผิด 6 คน แบ่งเป็น ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน 1 คน และทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ 5 คน รวมทั้งพบนายจ้างกระทำผิด จำนวน 1 ราย ตาม พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
