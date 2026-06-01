สมเด็จธงชัย นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฯ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันนี้ (1 มิ.ย.) สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี หรือ สมเด็จธงชัย เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานนำคณะสงฆ์หนกลางเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐมถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ 3 มิถุนายน 2569
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี จุดเทียนชัย นำเจริญพระพุทธมนต์ และกล่าวสัมโมทนียกถาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ว่า เนื่องในอภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ 3 มิถุนายน 2569 ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ซึ่งในปีนี้ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 4 รอบ 48 พรรษา
อาตมภาพ ในนามคณะสงฆ์หนกลาง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมทั้งพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ต่างปีติโสมนัสในพระบุญญาธิการ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งด้านพระศาสนา การศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม การต่างประเทศ การอนุรักษ์ธรรมชาติ การดูแลสุขภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชน ทรงมีพระราชศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย มีพระราชหฤทัยน้อมไปทางเพิ่มพูนพระราชกุศลบารมี อันเป็นวิถีจริยาแห่งอุบาสิกา นำพาให้อาณาประชาราษฎร์ สามารถผ่อนคลายจากความเดือดร้อนลำเค็ญ ทรงแผ่กระแสแห่งความร่มเย็นด้วยน้ำพระราชหฤทัย อันเต็มเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม อันมีประจำพระราชอัธยาศัย ทำให้เกิดความแช่มชื่นเบิกบานใจแก่ผู้ได้ชื่นชมพระบารมี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะและความจงรักภักดีมั่นคง ทั้งทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการทหาร ทรงจัดการถวายอารักขาในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์เป็นอย่างดี ทรงเป็นทั้งนักบินพาณิชย์และนักบินรบผู้เชี่ยวชาญ เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงพสกนิกรตลอดมา
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กล่าวอีกว่า อาตมภาพ ในนามคณะสงฆ์หนกลาง พร้อมทั้งพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ขอตั้งกัลยาณจิต ร่วมถวายพระพรชัย ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระราชกุศลจริยา และพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพ แห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทุกพระองค์ ได้โปรดอภิบาลและประทานพรให้ สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยมงคล มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาล ไปทั่วทิศานุทิศ มีพระราชประสงค์จำนงอันใด ขอจงสัมฤทธิ์ ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้า หลักชัย ของเหล่าพสกนิกรชาวไทย ตราบจิรัฐิติกาลเทอญ ฯ ขอถวายพระพร
