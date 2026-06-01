อังกฤษห้ามนักวิจารณ์ฝ่ายซ้ายสหรัฐฯ เข้าประเทศ เหตุทัศนคติต่ออิสราเอล

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ว่า สหราชอาณาจักรได้ห้ามบุคคลในวงการสื่อชาวตุรกี-อเมริกันฝ่ายซ้าย และหลานชายของเขา ซึ่งเป็นนักวิจารณ์ และผู้มีอิทธิพลฝ่ายซ้ายของสหรัฐอเมริกาเข้าประเทศ เพื่อไปปรากฏตัวในงานต่าง ๆ
นายเซงค์ อุยเกอร์ ซึ่งเป็นผู้ร่วมดำเนินรายการช่องยูทูบยอดนิยม “The Young Turks” และนายฮาซัน ปิเกอร์ กล่าวว่า พวกเขาถูกห้ามเข้าประเทศ เนื่องจากทัศนคติต่ออิสราเอลของพวกเขา
กระทรวงมหาดไทยสหราชอาณาจักร กล่าวว่า การอนุญาตให้เดินทางสำหรับบุคคลเหล่านี้ ถูกยกเลิก เนื่องจากการปรากฏตัวของพวกเขาในประเทศ อาจไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยไม่ได้กล่าวถึงอิสราเอล
นายเซงค์ อุยเกอร์ ซึ่งเป็นผู้ร่วมดำเนินรายการช่องยูทูบยอดนิยม “The Young Turks” และนายฮาซัน ปิเกอร์ กล่าวว่า พวกเขาถูกห้ามเข้าประเทศ เนื่องจากทัศนคติต่ออิสราเอลของพวกเขา
กระทรวงมหาดไทยสหราชอาณาจักร กล่าวว่า การอนุญาตให้เดินทางสำหรับบุคคลเหล่านี้ ถูกยกเลิก เนื่องจากการปรากฏตัวของพวกเขาในประเทศ อาจไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยไม่ได้กล่าวถึงอิสราเอล