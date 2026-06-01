อังกฤษห้ามนักวิจารณ์ฝ่ายซ้ายสหรัฐฯ เข้าประเทศ เหตุทัศนคติต่ออิสราเอล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ว่า สหราชอาณาจักรได้ห้ามบุคคลในวงการสื่อชาวตุรกี-อเมริกันฝ่ายซ้าย และหลานชายของเขา ซึ่งเป็นนักวิจารณ์ และผู้มีอิทธิพลฝ่ายซ้ายของสหรัฐอเมริกาเข้าประเทศ เพื่อไปปรากฏตัวในงานต่าง ๆ

นายเซงค์ อุยเกอร์ ซึ่งเป็นผู้ร่วมดำเนินรายการช่องยูทูบยอดนิยม “The Young Turks” และนายฮาซัน ปิเกอร์ กล่าวว่า พวกเขาถูกห้ามเข้าประเทศ เนื่องจากทัศนคติต่ออิสราเอลของพวกเขา

กระทรวงมหาดไทยสหราชอาณาจักร กล่าวว่า การอนุญาตให้เดินทางสำหรับบุคคลเหล่านี้ ถูกยกเลิก เนื่องจากการปรากฏตัวของพวกเขาในประเทศ อาจไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยไม่ได้กล่าวถึงอิสราเอล