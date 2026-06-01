"ดร.มัลลิกา" โชว์ยุทธศาสตร์รับมือน้ำท่วมหลังฝนตกหนัก ใช้ AI เชื่อมทุกระบบ

ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หลังจากฝนตกหนักวานนี้ และเกิดน้ำขังหลายจุดเมื่อวานนี้ (31 พ.ค.) ว่า มี 3 รายการ ซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ได้แจ้งเรื่องเกี่ยวกับการเตือนภัยการมอนิเตอร์และการใช้ AI เรดาห์เอ๊กซ์แบนด์ ที่สามารถเชื่อมต่อกับทุกระบบ พร้อมคำสั่งการเปิดปิดอัตโนมัติของประตูระบายน้ำต่างๆ ซึ่งแจ้งไปแล้ว
นอกจากนั้น จะเป็นการบูรณาการร่วมกันกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบรองรับก่อนฤดูกาล
