ข่าวปลอม อย่าแชร์! รมว.ศธ.แจ้งให้ทุนการศึกษาเด็กกัมพูชา 800 ล. ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแจ้งให้ทุนการศึกษาเด็กกัมพูชา จำนวน 800 ล้านบาทนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ ไม่มีมูลความจริง และไม่เคยมีการให้ข่าว การเสนอแนวคิด หรือการหารือในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ ไม่มีมูลความจริง และไม่เคยมีการให้ข่าว การเสนอแนวคิด หรือการหารือในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ