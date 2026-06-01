ฝนถล่มภูเก็ต! บ่ายวันนี้ ส่งผลน้ำท่วมขังรอระบายหลายจุด บางจุดรถเคลื่อนตัวได้ช้า

จากกรณีกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน ในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม–1 มิถุนายน 2569 เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้หลายพื้นที่ทั่วประเทศมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะภาคใต้ ภาคตะวันออก และด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางนั้น
ช่วงบ่ายวันนี้ (1 มิ.ย.) เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต แม้จะเป็นฝนตกในช่วงเวลาสั้น แต่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายในหลายจุด โดยเฉพาะบริเวณถนนเจ้าฟ้าตะวันออก บริเวณหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มักประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำเมื่อเกิดฝนตกหนัก
จากการสำรวจพบว่า หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจร ส่งผลให้การสัญจรเป็นไปอย่างล่าช้า แม้รถยนต์ยังสามารถสัญจรผ่านได้ แต่ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ต้องลดความเร็วลง เนื่องจากสภาพถนนเปียกลื่นและทัศนวิสัยในการขับขี่ลดลง ขณะที่บางจุดเริ่มมีปริมาณรถสะสมจำนวนมากจากการจราจรที่เคลื่อนตัวได้ช้า
