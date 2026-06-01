สลช.เดินหน้าหนุน "กองทุนมหาธีรราชานุสรณ์" หวังพัฒนาเยาวชนเป็นพลเมืองคุณภาพ

วันนี้ (1 มิ.ย.) ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะทำงานจัดทำร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยกองทุนมหาธีรราชานุสรณ์ พ.ศ. … ขับเคลื่อนความยั่งยืนสู่เยาวชนไทย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและรำลึกถึงอุดมการณ์ของพระมหาธีรราชเจ้า ภายใต้สโลแกน พลังแห่งเยาวชน คืออนาคตของชาติ โดยกองทุนมหาธีรราชาอนุสรณ์ จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และให้การสงเคราะห์แก่ลูกเสือ ดังนี้
1. เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกเสือที่ประสบความเดือดร้อนในการดำรงชีพ หรือได้รับผลกระทบจากสภาพปัญหาทางสังคม การศึกษา ภัยธรรมชาติ หรือสาธารณภัย และภัยอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
2. เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกเสือที่ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ หรือถึงแก่ความตาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือ หรือให้ความช่วยเหลือผู้อื่นตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
3. เพื่อสนับสนุนลูกเสือที่ขาดโอกาสในการพัฒนาตนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
สำหรับร่างระเบียบฉบับนี้ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนมหาธีรราชานุสรณ์ มีเลขาธิการ สลช.เป็นประธาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมบริหารจัดการ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ โดยเงินกองทุนจะมาจากเงินอุดหนุนของ สลช. ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน และเงินบริจาคจากผู้ที่มีจิตศรัทธา ดังนั้นร่างระเบียบฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ สลช.สามารถดูแลสวัสดิภาพของสมาชิกได้อย่างทั่วถึง
1. เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกเสือที่ประสบความเดือดร้อนในการดำรงชีพ หรือได้รับผลกระทบจากสภาพปัญหาทางสังคม การศึกษา ภัยธรรมชาติ หรือสาธารณภัย และภัยอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
2. เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกเสือที่ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ หรือถึงแก่ความตาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือ หรือให้ความช่วยเหลือผู้อื่นตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
3. เพื่อสนับสนุนลูกเสือที่ขาดโอกาสในการพัฒนาตนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
สำหรับร่างระเบียบฉบับนี้ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนมหาธีรราชานุสรณ์ มีเลขาธิการ สลช.เป็นประธาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมบริหารจัดการ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ โดยเงินกองทุนจะมาจากเงินอุดหนุนของ สลช. ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน และเงินบริจาคจากผู้ที่มีจิตศรัทธา ดังนั้นร่างระเบียบฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ สลช.สามารถดูแลสวัสดิภาพของสมาชิกได้อย่างทั่วถึง