จีนเคืองฝ่ายค้านเช็ก หลังนำคณะผู้แทนธุรกิจเยือนไต้หวัน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ว่า นายมิโลส วิสตริล ประธานวุฒิสภาเช็ก จากพรรคฝ่ายค้านโอดีเอส กำลังนำคณะผู้แทนธุรกิจเยือนไต้หวัน โดยมีกำหนดจะพบกับประธานาธิบดีไล่ ชิง-เต๋อ ผู้นำไต้หวัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และบริษัทอื่น ๆ ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับจีน
สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงปราก ระบุว่า จีนเรียกร้องให้ฝ่ายเช็กปฏิบัติตามหลักการจีนเดียวอย่างเคร่งครัด โดยให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพในทันที เพื่อขจัดผลกระทบเชิงลบจากการกระทำผิดนี้ และปกป้องกรอบโดยรวมสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-เช็ก ผ่านการกระทำที่เป็นรูปธรรม
