สหรัฐฯ ชื่นชมประเทศพันธมิตรในเอเชียเพิ่มการใช้จ่ายป้องกันประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานจากประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ว่า สหรัฐฯ กล่าวตำหนิประเทศพันธมิตรในองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ครั้งใหม่ เกี่ยวกับการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศ แต่เจ้าหน้าที่จากยุโรปตะวันตกยืนกรานว่า นาโตยังคงมีความยืดหยุ่น

นายพีต เฮกเซธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ กล่าวในการประชุมความมั่นคงเอเชียแปซิฟิก แชงกรี-ลา ไดอะล็อก ที่สิงคโปร์ ชื่นชมประเทศพันธมิตรในเอเชียที่เพิ่มการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศ และประสานงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลวอชิงตัน ขณะที่ความตึงเครียดกับจีนเพิ่มสูงขึ้น