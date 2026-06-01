สหรัฐฯ ชื่นชมประเทศพันธมิตรในเอเชียเพิ่มการใช้จ่ายป้องกันประเทศ

สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานจากประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ว่า สหรัฐฯ กล่าวตำหนิประเทศพันธมิตรในองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ครั้งใหม่ เกี่ยวกับการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศ แต่เจ้าหน้าที่จากยุโรปตะวันตกยืนกรานว่า นาโตยังคงมีความยืดหยุ่น
นายพีต เฮกเซธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ กล่าวในการประชุมความมั่นคงเอเชียแปซิฟิก แชงกรี-ลา ไดอะล็อก ที่สิงคโปร์ ชื่นชมประเทศพันธมิตรในเอเชียที่เพิ่มการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศ และประสานงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลวอชิงตัน ขณะที่ความตึงเครียดกับจีนเพิ่มสูงขึ้น
