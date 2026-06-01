ข่าวปลอม อย่าแชร์! ชาเขียว มีคุณสมบัติรักษาโรคผมร่วง ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ชาเขียว มีคุณสมบัติช่วยในการรักษาโรคผมร่วง หรือผมบางนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย เพจทางการสถาบันโรคผิวหนัง พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
ชาเขียว หรือ Green Tea มีสารสำคัญในกลุ่ม Polyphenols และ Flavonoids โดยเฉพาะสาร EGCG (Epigallocatechin Gallate) ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พบมากในชาเขียว มีแนวโน้มช่วยส่งเสริมการเจริญของเส้นผมในทางทฤษฎี แต่ยังไม่ควรใช้เป็นวิธีรักษาหลักสำหรับภาวะผมร่วงหรือผมบาง เพราะในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางคลินิกในมนุษย์ที่ชัดเจนเพียงพอที่จะยืนยันว่า ชาเขียวสามารถรักษาผมร่วงหรือผมบางได้โดยตรง รวมถึงยังไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับการดูดซึมและการออกฤทธิ์
