ข่าวปลอม อย่าแชร์! ชาเขียว มีคุณสมบัติรักษาโรคผมร่วง ไม่เป็นความจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ชาเขียว มีคุณสมบัติช่วยในการรักษาโรคผมร่วง หรือผมบางนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย เพจทางการสถาบันโรคผิวหนัง พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ

ชาเขียว หรือ Green Tea มีสารสำคัญในกลุ่ม Polyphenols และ Flavonoids โดยเฉพาะสาร EGCG (Epigallocatechin Gallate) ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พบมากในชาเขียว มีแนวโน้มช่วยส่งเสริมการเจริญของเส้นผมในทางทฤษฎี แต่ยังไม่ควรใช้เป็นวิธีรักษาหลักสำหรับภาวะผมร่วงหรือผมบาง เพราะในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางคลินิกในมนุษย์ที่ชัดเจนเพียงพอที่จะยืนยันว่า ชาเขียวสามารถรักษาผมร่วงหรือผมบางได้โดยตรง รวมถึงยังไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับการดูดซึมและการออกฤทธิ์