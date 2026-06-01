จีนเผยยอดส่งออกหุ่นยนต์ เม.ย.69 พุ่งสูงกว่า 2.5 หมื่นเครื่อง

สำนักงานศุลกากรจีน เปิดเผยว่า จีนส่งออกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เดือนเมษายนกว่า 25,000 เครื่อง โดยเซินเจิ้น 4 เดือนแรกมูลค่าแตะ 430 ล้านหยวน โตต่อเนื่องสู่เทรนด์หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ กระตุ้นกระทรวงศึกษาธิการหนุนมหาวิทยาลัย 9 แห่ง ให้เปิดหลักสูตร embodied intelligence เพื่อปั้นบุคลากรรองรับเศรษฐกิจจริง
ทั้งนี้ มีตลาดที่สำคัญได้แก่ ยุโรป สหรัฐอเมริกา และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขณะที่ตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลาง ก็มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีเช่นกัน
Wu Weijie เจ้าหน้าที่จากศุลกากรถงเล่อ ศุลกากรเซินเจิ้น เปิดเผยข้อมูลว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2569 นี้ เมืองเซินเจิ้นได้ส่งออกหุ่นยนต์อุตสาหกรรมไปยังประเทศต่าง ๆ กว่า 100 ประเทศทั่วโลก ซึ่งคิดเป็นมูลค่าการส่งออกแตะระดับ 430 ล้านหยวน หรือประมาณ 1,980 ล้านบาท โดยตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.1 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
