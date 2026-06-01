ข่าวปลอม อย่าแชร์! พบชาวกัมพูชาในพื้นที่โรงเกลือ บ้านคลองลึก แม้ปิดด่าน ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการกระแสข่าวเรื่อง ยังพบชาวกัมพูชาสัญจรไป-มาในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ บ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว แม้จะมีการปิดด่านมาแล้ว 1 ปี นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ออกหนังสือกำชับการปฏิบัติในการงดการเดินทางผ่านเข้า-ออกชายแดนไทย-กัมพูชาของบุคคลและยานพาหนะ และจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าทุกกรณี อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อสกัดกั้นกลุ่มคนต่างด้าวที่ลักลอบข้ามชายแดนโดยผิดกฎหมาย โดยจากการตรวจสอบในส่วนของ สตม. ไม่พบชาวกัมพูชาลักลอบข้ามชายแดนไทย-กัมพูชาไปมา และลักลอบอาศัยในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ บ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ตามที่ข่าวกล่าวอ้างแต่อย่างใด
