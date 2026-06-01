ชาวอุทัยฯ ใช้สิทธิ "ไทยช่วยไทยพลัส" วันแรกคึกคัก ระบบราบรื่นไม่พบปัญหา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

บรรยากาศการใช้สิทธิโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส ที่ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ในวันแรก วันนี้ (1 มิ.ย.) มีประชาชนออกมาใช้สิทธิซื้อสินค้ากันอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและของใช้ภายในครัวเรือน เพื่อนำไปกักตุนไว้สำหรับใช้ภายในครอบครัว ซึ่งแต่ละรายจะเน้นใช้จ่ายตามวงเงินที่กำหนดในแต่ละวัน

ทั้งนี้ วงเงินสินค้า 200 บาท ประชาชนจ่ายจริงเพียง 137 บาท ส่งผลให้บรรยากาศการจับจ่ายเป็นไปอย่างคึกคัก ขณะที่ระบบการใช้สิทธิยังไม่พบปัญหา หรือติดขัดแต่อย่างใด